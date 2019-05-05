Обзорный телескоп ESO VST помогает в создании самой точной в истории звёздной карты

Обзорный телескоп ESO VST помогает в создании самой точной в истории звёздной карты

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) рассказала о реализации масштабного проекта по формированию самой большой и точной в истории трёхмерной карты нашей галактики.

Подробная карта, охватывающая более миллиарда звёзд Млечного Пути, создаётся на базе данных от космического аппарата Gaia, запущенного Европейским космическим агентством (ESA) ещё в 2013 году. На основе информации от этого орбитального телескопа опубликованы уже более 1700 научных статей.

Чтобы достичь высокой точности формируемой звёздной карты, критически важно точно определить положение космического аппарата относительно Земли. Поэтому, пока инструменты на борту Gaia сканируют небо, собирая данные для «переписи» звёздного населения, астрономы отслеживают положение корабля при помощи оптических телескопов.

Обзорный телескоп ESO VST помогает в создании самой точной в истории звёздной карты

В частности, контролировать положение аппарата помогает Обзорный телескоп ESO VST (VLT Survey Telescope) в обсерватории на горе Параналь. Сейчас VST является крупнейшим в мире обзорным телескопом оптического диапазона. Он регистрирует положение Gaia среди звёзд каждую вторую ночь в течение года.

Обзорный телескоп ESO VST помогает в создании самой точной в истории звёздной карты

Наблюдения, выполняемые на VST, используются специалистами ESA по динамике полёта, которые контролируют и корректируют орбиту Gaia и непрерывно уточняют её параметры. Это помогает в составлении самой точной в истории звёздной карты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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