NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет

NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет

Когда миссии Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) по запуску спутников Orbiting Carbon Observatory и Glory в 2009 г. и 2011 г. соответственно завершились провалом, космическое агентство объяснило случившееся неисправностью ракеты-носителя Taurus XL, созданной Orbital ATK.

После этого специалисты компании-производителя и NASA занимались усовершенствованием обтекателя ракеты, но, как теперь выясняется, причина заключалась вовсе не в его конструктивных недостатках.

Расследование программы NASA Launch Services Program (LSP, сервисная программа запуска) показало, что причина кроется в дефектных алюминиевых деталях, поставлявшихся Sapa Profiles из Орегона.

NASA потеряло 0 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет

Orbiting Carbon Observatory-2

Проведённое расследование вскрыло 19-летнюю схему мошенничества, разработанную производителем алюминиевого профиля Sapa Profiles, жертвой которого стала компания Orbital ATK.

LSP вместе с Офисом генерального инспектора NASA (NASA OIG) и Министерством юстиции США обнаружили, что Sapa Profiles фальсифицировала на протяжении 19 лет результаты критических испытаний поставляемого алюминия. Сотрудники Sapa Profiles предоставляли клиентам, в том числе правительственным подрядчикам, поддельные сертификаты на продукцию. Мотивом самой компании была погоня за прибылью, а также необходимость скрывать нестабильное качество своей алюминиевой продукции, в то время как её сотрудники поощрялись за выполнение поставок производственными бонусами.

По итогам расследования компания Hydro Extrusion Portland, Inc., ранее носившая название Sapa Profiles, будет вынуждена выплатить NASA, Министерству юстиции США и другим организациям штраф в размере $46 млн.

Это гораздо меньше $700 млн, потерянных NASA в результате провалов миссий, но, по крайней мере, властям удалось привлечь SPI к ответственности за свои действия. Кроме того, 30 сентября 2015 года компания Sapa Profiles/Hydro Extrusion была отстранена от выполнения государственного заказа и больше не сможет вести дела с федеральным правительством.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
После столкновения Индии с Азией на Земле стало легче дышатьсяПосле столкновения Индии с Азией на Земле стало легче дышаться
Tesla снижает цены на солнечные панели, пытаясь оживить продажиTesla снижает цены на солнечные панели, пытаясь оживить продажи
Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2
На Ровенской АЭС из-за короткого замыкания загорелся трансформаторНа Ровенской АЭС из-за короткого замыкания загорелся трансформатор
Американская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутниковАмериканская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутников
Блок рекламы


Похожие новости
На Ровенской АЭС из-за короткого замыкания загорелся трансформаторНа Ровенской АЭС из-за короткого замыкания загорелся трансформатор
Зонд NASA InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение»Зонд NASA InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение»
Американо-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКСАмерикано-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
NASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектовNASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектов
ВСУ испытали ракетный комплекс "Нептун" в Одесской области (обновлено)ВСУ испытали ракетный комплекс "Нептун" в Одесской области (обновлено)
ВСУ испытали крылатую ракету "Нептун" в Одесской области
В NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКСВ NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКС
Вертолет NASA впервые взлетел в марсианских условияхВертолет NASA впервые взлетел в марсианских условиях
Небольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket LabНебольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket Lab
Исторический выход в космос женского экипажа не состоится из-за нехватки скафандровИсторический выход в космос женского экипажа не состоится из-за нехватки скафандров
Последние новости
Подгружаем последние новости