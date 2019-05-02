Tesla снижает цены на солнечные панели, пытаясь оживить продажи

Tesla снижает цены на солнечные панели, пытаясь оживить продажи

Компания Tesla объявила о снижении цен на солнечные панели, производимые дочерним предприятием SolarCity. На сайте производителя стоимость массива панелей, позволяющего получать 4 кВт энергии, составляет $7980 вместе с монтажом. Стоимость 1 ватт энергии составляет при этом $1,99. В зависимости от района проживания покупателя, цена 1 Вт может доходить до $1,75, что на 38 % дешевле, чем в среднем по США.

Руководство компании выделяет несколько основных факторов, которые позволили добиться такого существенного снижения цен. В первую очередь была проведена стандартизация предложений компании. Теперь покупатели смогут приобретать панели с шагом в 4 кВт, т. е. массив, в состав которого входит 12 панелей. Кроме того, компания берёт на себя установку оборудования. За счёт этого производитель рассчитывает возродить интерес к своей продукции со стороны покупателей.

Статистические данные говорят о том, что по итогам первого квартала 2019 года бизнес компании, связанный с солнечной энергетикой, находится на самой низкой отметке за последние годы. За первый квартал Tesla реализовала солнечные панели общей мощностью 47 МВт, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 73 МВт.

Tesla снижает цены на солнечные панели, пытаясь оживить продажи

Представители компании отмечают, что во второй половине 2019 года планируется увеличение продаж солнечной кровли. Солнечные панели, напоминающие по виду обычные кровельные материалы, были анонсированы в 2016 году, а позднее их установили на крыше дома Илона Маска. Несмотря на проблемы с долговечностью солнечной кровли, которые заставили компанию отложить начало продаж, направление выглядит весьма перспективным. В целом компания ожидает роста продаж, который позволит улучшить положение во второй половине 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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