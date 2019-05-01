К чему приводит отказ от вакцинации: как страдают дети

Корь вернулась. Чрезвычайно заразный вирус вновь шествует по миру, и под угрозой оказались даже страны с самой развитой медициной, включая США . В этом году в Америке было зарегистрировано почти 700 случаев заболевания. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждают, что «чем дольше продолжатся эти вспышки, тем больше вероятность того, что корь снова укоренится в стране».

До изобретения вакцины против кори в начале 1960-х годов в США от кори ежегодно умирали от 400 до 500 человек. Теперь, на волне так называемого «движения антипрививочников», эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают о самом страшном: болезнь снова может стать смертельной. Это звучит особенно тревожно, учитывая невероятную вирулентность вируса — в среднем им заражаются 9 из 10 незащищенных вакциной человек.

CDC Сыпь от кори на третий день заболевания. 1963 год.

Вирус кори сохраняется вне тела до нескольких часов, так что подцепить его можно даже просто зайдя в комнату, которую давно покинул больной. На появление первых симптомов уходит от 7 до 14 дней. Поначалу они напоминают обычный грипп: кашель, субфебрильная температура, насморк и боль в горле. Также отмечаются сильное покраснение глаз и повышенное слезоотделение, особенно у детей. Но уже через три дня после этого на лице и шее появляется главный маркер — сыпь, которая потом распространяется по всему телу. Больные очень чувствительны к свету.

Многие дети переживают корь, но это не проходит для них бесследно. В большинстве случаев их иммунная система оказывается повреждена, и они становятся уязвимыми для инфекции. Осложнения также могут включать повреждение головного мозга, слепоту, глухоту и хроническую пневмонию. Отслоение кожи у ребенка на фотографии — это не ожоги, а еще один симптом заболевания.

CDC/Lyle Conrad

Стоит отметить, что и вакцина не идеальна — даже вакцинированный ребенок или взрослый имеет 3% шанс заболеть. Однако иммунологи подчеркивают, что массовая вакцинация создает так называемый «коллективный иммунитет»: когда люди в массе своей невосприимчивы к вирусу, у него попросту не остается среды для размножения и его популяция начинает стремительно сокращаться.

Сейчас вспышки кори регистрируются по всему миру: Израиль, Франция, Италия, США и т. д. Основной причиной массового распространения вирусных агентов медики называют сообщества, в которых дети не подвергаются вакцинации по религиозным или морально-этическим признакам. В некоторых районах местные власти даже вводят серьезные штрафы для тех, кто отказывается вакцинировать себя и своих близких. Впрочем, корь — далеко не единственный вирус, от которого спасает своевременная прививка. Так, в 1920-х годах десятки тысяч людей по всему миру массово умирали от дифтерии, пока наконец вакцина не положила конец и этой эпидемии.



