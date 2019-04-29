Американская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутников

Американская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутников

Сетевые источники сообщают о том, что Федеральная комиссия по связи утвердила запрос SpaceX на запуск в космос большого количества интернет-спутников, которые должны функционировать на более низкой орбите, чем это планировалось ранее. Без получения официального одобрения SpaceX не могла приступить к отправке в космическое пространство первых спутников. Теперь же компания сможет начать пуски в следующем месяце, как и планировалось ранее.

Запрос в комиссию по связи был отправлен SpaceX осенью прошлого года. Компания решила частично пересмотреть планы по формированию группировки спутников Starlink. Раннее соглашение позволяло SpaceX вывести в космос 4425 спутников, которые должны располагаться на высоте от 1110 до 1325 км от поверхности Земли. Позднее компания решила разместить часть спутников на высоте в 550 км, поэтому изначальные договорённости пришлось пересмотреть.

Специалисты SpaceX пришли к заключению о том, что на более низкой высоте спутники Starlink смогут осуществлять передачу информации с меньшими задержками. Кроме того, использование более низкой орбиты позволит сократить количество спутников, необходимых для формирования полноценной сети. Объекты, находящиеся на высоте 550 км, больше подвержены воздействию Земли, а значит в случае необходимости их проще вывести с орбиты. Это означает, что отработанные спутники не будут превращаться в космический мусор, поскольку компания сможет выводить их в атмосферу Земли, где они благополучно сгорят.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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