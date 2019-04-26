Новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС готов к эксплуатации, - ЕБРР

Стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.

Новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС готов к эксплуатации, - ЕБРР
Новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС
Фото: ebrd.com

Приемочные испытания нового безопасного конфайнмента (защитное сооружение над объектом "Укрытие", НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции успешно завершены.

Об этом сообщается на сайте Европейского банка реконструкции и развития.

"Успешное завершение 72-часовой пробной эксплуатации объекта накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, знаменует собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый саркофаг предотвратит попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на долгое время обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и разрушенного энергоблока.

Общая стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.

"К настоящему моменту ЕБРР выделил на поддержку чернобыльских проектов, в том числе на строительство саркофага, более 715 млн евро собственных средств", - отмечается в сообщении.

Напомним, новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.

30 ноября 2016 года был завершен первый этап процедуры надвижения (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок.

Средства на строительство нового конфайнмента были собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств является ЕБРР.


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