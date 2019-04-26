В океане обнаружены 200 тысяч новых вирусов

Яхта Tara была построена во Франции в 1989 году для французского путешественника Жан-Луи Этьенна и первоначально называлась Antarctica. Длина лодки — 36 м, ширина — 10 м, водоизмещение — 200 т, материал корпуса- алюминий., спальные места — 17. Судно изначально строилось как океанографическое, предназначенное для дальних путешествий.

С 2003 года яхта принадлежит другому владельцу — Этьенну Буржуа, который переименовал ее, но, по французской традиции, продолжил использовать в прежнем качестве, преимущественно — для исследований арктических вод. У яхты и ее команды есть свой сайт, на котором сообщается о приключениях и их результатах. Впрочем, те результаты, о которых мы рассказываем сегодня, опубликованы в журнале Cell.

Путешественники собрали и передали в наземные лаборатории (их было около дюжины) для анализа несколько тысяч проб воды из разных мест Мирового океана и с разных глубин.

Взятие пробы воды с «Тары»

В результате количество известных ученым морских вирусов увеличилось с прежних 15 тысяч до более чем 200 тысяч видов. Прежде их находка была более-менее побочным продуктом других исследований, а теперь их впервые попытались искать специально.

Неожиданностью стало то, что Мировой океан, видимо, можно разделить на пять зон с разными вирусами. Поскольку вода в океане систематически перемешивается течениями, это — сюрприз, причины которого еще предстоит установить.

Кроме того, несмотря на свойственное более крупным организмам правило относительно того, что видовое разнообразие наиболее высоко вблизи экватора и минимально вблизи полюсов, исследователи, собравшие большое количество образцов в Арктике, обнаружили очаг биоразнообразия в Северном Ледовитом океане.

Образцы были собраны в период с 2009 по 2013 год, финансирование исследований осуществлялось фондом «Тара Океан».



