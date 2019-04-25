Генетически идентичные бактерии ведут себя по разному

До сих пор ученые обычно считали, что хемотаксические свойства бактерий являются общей чертой вида или популяции, и все клетки ведут себя более или менее одинаково. В этом случае средних значений достаточно, чтобы описать их поведение. Теперь исследователи наблюдали хемотаксис бактерий в поведенческом эксперименте.

«Если вы посмотрите на соответствующую технологию, вы обнаружите удивительные поведенческие различия даже в популяции генетически идентичных клеток», — сообщают Мехди Салек (Mehdi Salek) и Франческо Каррара (Francesco Carrara), ведущие авторы исследования.

Исследователи построили несложный лабиринт с Т-образными развилками. На каждой из них «пловцам» надо было выбирать правильное направление движения, ведущего к вкусному для данного вида бактерий веществу. Оказалось, что испытуемые справляются с задачей когда как и многие ошибаются, первоначально выбирая неверное направление.

В каждом из нескольких экспериментов все подопытные были генетически одинаковы — бактерии выращивались непосредственно перед «заплывом» в стерильной среде, исключающей возможность присутствия других микроорганизмов. В эксперименте участвовали две линии Marinobacter adhaerens и одна — Escherichia coli (кишечная палочка).

Бактерии считаются очень простыми микроорганизмами, подозревать их в каких-то сложных формах поведения, очевидно, нельзя. Ученые полагают, что причиной разницы было разное содержание в них белков, связанных с работой рецепторов, определяющих концентрацию вещества-приманки.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Communications



