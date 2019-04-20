Как формировалась Луна
Откуда около нашей планеты взялось столь массивное тело, как Луна, почему она и Земля имеют такие параметры орбиты, а также состав пород объясняет гипотеза гигантского столкновения. Примерно 4,5 миллиарда лет назад в «зародыш» Земли врезалась другая протопланета размером с Марс: на видео представлено моделирование этого процесса.
Эта гипотеза объясняет очень многое: размер ядра Луны, наклон оси вращения нашей планеты и особенности строения земной коры, в частности наличие материков. Модель ударного формирования Луны является наиболее достоверной и реалистичной, а также согласуется с большей частью данных, полученных в результате исследований естественного спутника Земли. Тем не менее, существует ряд противоречий, и сейчас в научном сообществе серьезное внимание уделяется модифицированной версии этой гипотезы. Согласно ей основное столкновение произошло не с одним массивным, а с несколькими более компактными телами.
Если о происхождении Луны существует несколько гипотез, то ее поверхность изучена хорошо и позволяет современным ученым достаточно уверенно говорить о том, что происходило с ней после формирования. На основании результатов миссии Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА создали короткую анимацию, демонстрирующую, как изменялась поверхность на протяжении 4,5 миллиардов лет.
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18.04.2019 18:14