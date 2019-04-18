Американо-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Грузовик Cygnus доставит на станцию почти 4 тонны припасов и материалов.

Фото: twitter.com/NASA

17 апреля в США запустили американо-украинскую ракету Antares 230 с грузовым космическим кораблем Cygnus NG-11. Он доставит на Международную космическую станцию 3750 кг груза, в том числе припасы для экипажа, материалы для научных экспериментов, два научно-исследовательских спутника формата кубсат - CAPSat и HARP.

Об этом говорится на сайте КБ "Южное".

Главный разработчик ракетs-носителя Antares – американская корпорация Northrop Grumman. Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное", а изготовил ЮМЗ в кооперации с рядом украинских предприятий.

.@NorthropGrumman's Cygnus spacecraft is on its way to the @Space_Station with ~7,600 pounds of science investigations and cargo after launching at 4:46pm ET from @NASA_Wallops in Virginia. Discover all the new science and @ISS_Research aboard: https://t.co/ENwGz8dj10 pic.twitter.com/CzfwRnnL4X

— NASA (@NASA) April 18, 2019

Нынешний полет стал 12 для Cygnus с 2013 года, 11 из низ были успешными. Осенью 2014 года ракета Antares 130 взорвалась через несколько секунд после взлета. В результате полета были утеряны сами корабль и ракета, а также был поврежден стартовый комплекс на космодроме Уоллопс.

Напомним, в начале марта в первый полет отправился другой американский космический корабль - SpaceX Crew Dragon. Он рассчитан на перевозку семи членов экипажа, но первый раз аппарат летел к МКС без людей. Первый полет Crew Dragon с экипажем предварительно назначен на июль 2019 года.


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