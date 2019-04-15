Найдено свидетельство формирования коричневых карликов как планет

Коричневые карлики ученые не могут однозначно отнести ни к планетам, ни к звездам. Дело в том, что в этих объектах могут идти реакции термоядерного синтеза легких элементов (дейтерия, лития, бериллия и бора), однако коричневые карлики не способны (из-за недостаточно высокой температуры) запустить реакцию превращения водорода в гелий и светиться долгое время подобно обычным звездам.

Каким же образом формируются коричневые карлики? Известно, что некоторые такие объекты путешествуют в космосе как планеты-сироты, что указывает, что они сформировались из межзвездных молекулярных облаков подобно звездам. Другие же коричневые карлики обнаруживали вращающимися вокруг звезд, в то время как у некоторых коричневых карликов даже находили планеты, вращающиеся вокруг них.

В новом исследовании специалисты решили изучить v Змееносца (? Ophiuchi) — звезду, имеющую массу примерно в 2,5 раза больше солнечной и находящуюся на расстоянии 150 световых лет от нас. Вокруг нее вращаются два коричневых карлика.

Ученые исследовали лучевую скорость v Змееносца в течение 11 лет и обнаружили, что коричневые карлики вращаются вокруг звезды довольно странно: так, один из них совершает оборот вокруг звезды примерно за 530 дней, в то время как другой — за 3 185 дней. Таким образом, первый успевает совершать шесть оборотов вокруг v Змееносца, а другой за это же время — всего один.

Такая конфигурация, как отмечается, позволяет предположить, что данные объекты сформировались в протопланетном диске вокруг звезды — как планеты. По словам исследователей, это первое прямое свидетельство тому, что коричневые карлики способны образовываться таким образом. (При этом, разумеется, не все коричневые карлики должны сформировываться именно так: почти точно известно, что коричневые карлики могут быть образованы и как «неудачные звезды».)

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics; кратко о результатах сообщает портал New Atlas.



