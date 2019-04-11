Ветряк на воздушном змее — туманное будущее ветроэнергетики

Ветряк на воздушном змее — туманное будущее ветроэнергетики

Человечество использует энергию ветра не менее двух с половиной тысяч лет и только в XX веке с приходом электричества ее заменили ископаемые виды топлива. Хотя первые электростанции также были ветряными. Спустя век мы снова возвращаемся к истокам, но по-новому.

Одна из перспективных разработок — ветряк-кайт или воздушный змей. Хотя современные прототипы больше похожи на мультикоптеры, именно с простейших змеев начинались эксперименты всех стартапов, работающих в этом направлении. Самый крупный предсерийный экземпляр на данный момент создала Makani — M600, имеющий расчетную мощность 600 киловатт и размах крыльев 26 метров.

Тест Makani M600 с отработкой автоматического управления всеми стадиями полета и выработкой энергии

Первый полет M600 в декабре 2016 года

Кампания Makani занимается разработкой «ветрогенераторов на привязи» уже 13 лет. Несмотря на значительные финансовые вливания от крупных инвесторов, включая Google и правительство США, существенные результаты демонстрируются достаточно редко. M600 впервые взлетел в 2016 году, а на текущий 2019-й планируются испытания в открытом море. «Популярная» механика раннее подробно писала об истории Makani, с тех пор судьба компании только усложнилась — один из основателей умер в 2012 году.

Компиляция тестовых полетов первых прототипов в 2013 году

Традиционный современный ветряк представляет из себя башню высотой до двух сотен метров, на вершине которой расположен поворотный блок с генератором и ротором. Лопасти такой мельницы могут иметь размах свыше 170 метров. Чтобы создать столь исполинскую конструкцию необходимо решить не только инженерные, но и организационные проблемы. Даже маленькие ветряки не всегда есть возможность установить в нужном месте.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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