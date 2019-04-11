Украинский ИИ-стартап DeepTrait привлек $300 000 на технологию анализа генома

Украинский стартап DeepTrait получил $300 000 в рамках посевного раунда. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, пишут AIN.UA .

Инвесторами выступили польский фонд Starfinder, Национальный центр исследований Польши (NCBR) и Ник Белогорский, соучредитель корпорации Cyphort. Какую долю в компании получили инвесторы — не сообщается.

DeepTrait разрабатывает инструменты для анализа генома при помощи искусственного интеллекта. Вот как компания описывает свои разработки:

Новый метод позволит уменьшить роль человеческой интуиции и квалификации, удачи и случая. Он основан на анализе больших объемов секвенированных геномов. Технология DeepTrait работает с «сырым» геномом непосредственно на уровне нуклеотидов и может извлекать новые значимые участки в сотни раз быстрее и дешевле, чем это делается сегодня. Основное применение технологии — выявление участков генома, кодирующих или некодирующих, непосредственно являющихся причиной появления признака.

Стартап основали в 2018 году украинцы Сергей Шельпук и Руслана Радчук, компания зарегистрирована в Польше .

Основатели DeepTrait

Сергей Шельпук ранее руководил направлением data science в SoftServe, V.I.Tech и Eleks, Руслана Радчук — ученый-исследователь немецкого Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, специалист в области молекулярной и клеточной биологии, а также генной инженерии культурных растений. В штате DeepTrait также числятся Ольга Романюк и Игорь Костюк, выходцы из SoftServe, Eleks.

Привлеченные средства DeepTrait потратит на вывод продукта на рынок и получение первого контракта. Сейчас стартап уже успешно протестировал эффективность технологии на искусственных геномах и готовится к финальному тестированию на растениях. Как говорит сооснователь проекта Сергей Шельпук, их потенциальные клиенты — биотехнологические компании, разрабатывающие собственные сорта культурных растений.