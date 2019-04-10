Полярные сияния Юпитера разогревают его атмосферу

В результате температура газов в ионосфере увеличивается, но в планетарных масштабах этот эффект настолько невелик, что ни одному климатологу не придет в голову всерьез его учитывать в своих моделях. Но, как выясняется, на других планетах дело обстоит иначе.

То, что полярные сияния бывают на Юпитере известно давно. У самой большой планеты Солнечной системы магнитное поле значительно сильнее земного, поэтому и красивые эффекты там обширны настолько, что их можно увидеть в современные телескопы.

Последние исследования показывают, что атмосфера планеты прогревается на значительную глубину — как минимум, до стратосферы, причем сияния очень чутко реагируют на изменения солнечного ветра.

JPL

«Что поразительно в результатах, так это то, что мы впервые смогли сопоставить изменения солнечного ветра и реакцию в стратосфере — и что реакция на эти изменения настолько быстрая и на такой большой площади», — говорит Гленн Ортон из JPL.

Команда исследователей обнаружила, что в течение дня, когда солнечный ветер облучает повернутую к Солнцу часть Юпитера, химический состав его атмосферы в зоне облучения меняется, а температура поднимается. Инфракрасные изображения, полученные в январе, феврале и мае 2017 года, четко показывают горячие зоны около полюсов, где происходят полярные сияния Юпитера.

Из-за того, что Юпитер, собственно, всегда повернут к нам дневной стороной, наблюдать полярные сияния там в оптическом диапазоне сложно — их засвечивает Солнце. Именно поэтому ученые наблюдали планету в инфракрасном диапазоне при помощи спектрографа COMICS на телескопе Subaru на вершине горы Мауна-Кеа, Гавайи.



