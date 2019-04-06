Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем

Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.

Названный зонд был запущен в августе прошлого года. Его задачами являются изучение частиц плазмы около Солнца и их воздействия на солнечный ветер. Кроме того, аппарат попытается выяснить, какие механизмы ускоряют и переносят энергетические частицы.

Программой полёта предусмотрены сближения с нашим светилом для получения научной информации. При этом защиту бортовой аппаратуры от высочайших температур обеспечивает специальный щит толщиной 114 мм на основе особого композитного материала.

Осенью прошлого года зонд установил рекорд сближения с Солнцем, оказавшись от него на расстоянии менее 42,73 млн километров. Теперь побито и это достижение.

Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем

Сообщается, что во время второго пролёта Parker Solar Probe оказался на удалении менее 24 млн километров от светила. Произошло это 4 апреля. Скорость движения аппарата при этом составляла около 340 тыс. км/ч.

В дальнейшем запланированы ещё более близкие пролёты. Ожидается, в частности, что в 2024 году аппарат окажется на удалении приблизительно 6,16 млн километров от поверхности Солнца.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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