В Японии создали робота-баскетболиста, который забрасывает 3-очковые

Постаралась компания Toyota.

Фото: скриншот
Японские инженеры и конструкторы завода "Тойота" собрали робота-баскетболиста.

Конструкция получила название Cue 3.

На демонстрационном мероприятии 207-сантиметровый робот довольно уверенно реализовал 5 трехочковых бросков из 8.

Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио представили роботов, которые будут помогать зрителям.


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