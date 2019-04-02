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В Японии создали робота-баскетболиста, который забрасывает 3-очковые Постаралась компания Toyota. Фото: скриншот Японские инженеры и конструкторы завода "Тойота" собрали робота-баскетболиста. Конструкция получила название Cue 3. На демонстрационном мероприятии 207-сантиметровый робот довольно уверенно реализовал 5 трехочковых бросков из 8. Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио представили роботов, которые будут помогать зрителям. Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио представили роботов, которые будут помогать зрителям.

LB.ua

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