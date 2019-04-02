2019-04-02
В Японии создали робота-баскетболиста, который забрасывает 3-очковые
Постаралась компания Toyota.
Фото: скриншот
Конструкция получила название Cue 3.
На демонстрационном мероприятии 207-сантиметровый робот довольно уверенно реализовал 5 трехочковых бросков из 8.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« В Киеве на Щекавицкой раскопали улицу XVII-XVIII веков
02.04.2019 15:59
02.04.2019 15:59
Ctrl+←