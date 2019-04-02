В Италии нашли мертвого кита с 22 кг пластика внутри

Мертвую самку кашалота нашли на берегу Порто-Черво, курорта на севере Сардинии; отмечается, что животное было беременно. Как сообщил президент природоохранной организации SEAME Sardinia CNN, в желудке кита обнаружили пластиковые пакеты, рыболовные сети и лески и ряд других объектов, которые невозможно было идентифицировать; в целом внутри животного находилось около 22 килограммов пластика.

Кашалоты (Physeter microcephalus­) являются единственными живыми представителями своего рода и крупнейшими из современных зубатых китов. В длину взрослые самки достигают 11 метров и весит до 14 тонн; взрослые же самцы гораздо крупнее: в длину они могут вырастать до 18 метров и весить 35?45 тонн.

Выброшенная на итальянский берег самка кашалота в длину достигает немногим более восьми метров, а ее детеныш — примерно шесть метров, передает информагентство ICONA NEWS. Сейчас специалисты заняты установлением причины смерти кита.

Это далеко не первый обнаруженный мертвый кит со множеством пластикового мусора внутри. Так, недавно кита с 40 кг пластика в желудке нашли на филиппинском острове Минданао; весной же прошлого года на берегу в южной части Испании обнаружили мертвого кашалота с 29 кг пластика внутри, а осенью кашалота, проглотившего огромное количество пластика, нашли на побережье Индонезии. Все это подчеркивает масштаб и последствия пластикового загрязнения океана.



