?В Украине разработают программу обучения программировнию для младшей и средней школы

В Киеве планируется создание экспериментальной образовательной платформы по обучению детей раннему программированию в школе. Разработкой проекта по его включению в курс изучения существующего на сегодняшний день предмета Информатики занимается рабочая методическая группа Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST – ведущего интегратора инновационных технологий в Украине.

В рамках соответствующей инициативы вчера, 24 марта, в ходе конференции Мини-EdCamp по теме «Воспитание и обучение детей в эпоху DIGIT@L», стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

В рабочую группу по реализации проекта вошли педагоги и специалисты в области программирования и ИКТ – они изучат и протестируют лучшие мировые практики и приоритетные методики преподавания раннего программирования, проанализируют и отработают механизмы его эффективного внедрения в рамках предмета «Информатика», а также адаптируют реализацию необходимых технологических решений под возможности других учебных заведений - для внедрения раннего программирования в ближайшей перспективе. Кроме того, будет проведена работа по созданию и реализации практической подготовки и поддержки учителей с целью их адаптации к нововведениям.

Следует отметить, что польза от изучения раннего программирования и его преподавания имеет целый ряд преимуществ - как для учеников, так и для учителей. Об этом, в частности, говорилось вчера, в рамках конференции Мини-EdCamp, в ходе отдельной презентации проекта «Раннее программирование в школе» (ссылку сюда нужно).

«Сегодня дети – полноценные потребители технологических инноваций. От того, насколько хорошо они будут понимать принцип их работы, будет зависеть их востребованность на рынке труда в будущем. Раннее программирование – это не развлечение, это осознанный и эффективный путь к приобретению ключевых базовых навыков в жизни, заточенной на возможности информационных систем и программного обеспечения», - сказал президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк.

Он также подчеркнул, что подписание меморандума с Гимназией А+ о сотрудничестве и возможности реализовать проект по внедрению раннего программирования для детей является критически важным шагом, ведущим к прогрессивным изменениям в образовательной системе: «Мы в ответе за будущее наших детей, а потому должны четко понимать, что без подобных нововведений, без соответствующих навыков и знаний им будет крайне сложно приспособиться к нынешнему глобальному цифровому миру», - резюмировал Чубатюк.

Напомним, раннее программирование уже включили в свои школьные программы Китай , США , Канада, Сингапур, Австралия, Израиль, Индия, Южная Корея, а также львиная доля стран Евросоюза : с 2014 года компьютерное программирование стало частью учебной программы в Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Ирландии, Италии, Литве, Польше , Португалии и Великобритании. Еще 7 стран ЕС планируют ввести этот предмет в свои учебные планы до 2020 года.

Ранее сообщалось, что департамент базового образования ЮАР разработал «систему навыков для меняющегося мира» и планирует со следующего года ввести обучение программированию во всех классах школы, начиная с «нулевого» (Grade R в ЮАР).

Страны Восточной Европы также делают ставку на раннее программирование. British Council разработал трехлетнюю образовательную программу для запуска в балканских странах: Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

По словам Юрия Чубатюка, международный опыт показывает, что раннее программирование уже не тренд, а необходимость, потому как напрямую влияет на самореализацию современного ребенка: «И речь идет не просто о дополнительном приобретенном навыке, а о целом наборе приоритетных преимуществ, от которых зависит то, как сложится карьера учащихся», - отметил президент группы компаний EVEREST.