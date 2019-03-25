Премию Global Teacher Prize выиграл учитель из Кении

Учитель из Кении Питер Табич стал победителем международного конкурса Global Teacher Prize 2019 с главным призом 1 млн долларов США .

Фото: facebook.com/teacherprize

Как сообщает Quartz, Табичи преподает физику и математику в отдаленной кенийской деревне, где 95% его учеников - из бедных семей, а почти треть - сироты. В его школе всего один компьютер, а на одного преподавателя приходится 58 учащихся.

Не имея достаточных ресурсов, учителю удалось сформировать научный кружок, который выиграл ряд местных соревнований и прошел отбор на INTEL International Science and Engineering Fair 2019 в Соединенных Штатах Америки.

В 2017 году только 16 из 59 выпускников школы продолжили обучение для получения высшего образования, в 2018 году - уже 26.

Как отмечает BBC, 80% от зарплаты учитель Табичи, член монашеского францисканского ордена, отдает на развитие школы, чтобы у его учеников была форма и книжки.

Фото: facebook.com/teacherprize

Премию Global Teacher Prize учредил в 2014 году арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель планеты, автор самых инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения. Награда символизирует важность профессии учителя и необходимость их признания и вознаграждения. Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.

За премию 2019 году боролись около 10 тысяч человек из 179 стран мира.

Ведущим на церемонии вручения Global Teacher Prize 2019 был актер и бывший учитель физкультуры Хью Джекман.