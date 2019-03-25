В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей

Главная уникальность находки в том, что большая часть организмов - мягкотелые.

В Китае нашли тысячи древних окаменелостей, возраст которых, по словам ученых, составляет примерно 518 млн лет. Более половины видов не были известны науке, пишет BBC со ссылкой на публикацию в журнале Science.

Окаменелости, в совокупности известные как биота Цинцзян, были найдены в китайской провинции Хубэй.

Фото: Science, 2019

В общей сложности было обнаружено более 20 тыс. окаменелостей. Исследователи проанализировали 4351 образец, среди которых черви, медузы, актинии и водоросли.

По словам палеонтологов, более половины обнаруженных видов ранее не были известны науке.

Палеонтологи называют эту находку одной из важнейших за последнее столетие. Она считается уникальной еще и потому, что мягкие ткани обнаруженных доисторических организмов, включая кожу, глаза и внутренние органы, прекрасно сохранились.

Главная уникальность находки заключается в том, что большая часть обнаруженных организмов - мягкотелые, например, медузы и черви. Вероятность их превращения в окаменелость ничтожна, рассказал Би-би-си геолог Роберт Гейнс, принимавший участие в исследовании.

Значительная часть окаменелостей, которые обычно находят ученые, - это останки твердотелых организмов, потому что твердая материя, например, кости, с большей долей вероятности не сгниет и разложится.

Организмы из биоты Цинзян, скорее всего, оказались быстро погребены под слоем грязи в результате шторма. Этим можно объяснить то, что их окаменелости так хорошо сохранились, считает Чжан Синлян.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Илон Маск продемонстрировал огневые испытания теплоизоляции SpaceX StarshipИлон Маск продемонстрировал огневые испытания теплоизоляции SpaceX Starship
Microsoft показала «жёсткий диск» на основе ДНКMicrosoft показала «жёсткий диск» на основе ДНК
Tombot: реалистичный робощенок для поглаживанийTombot: реалистичный робощенок для поглаживаний
Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планетыФото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты
Замечено ускорение вращения астероида БеннуЗамечено ускорение вращения астероида Бенну
Блок рекламы


Похожие новости
Астрономы нашли недостающую треть ВселеннойАстрономы нашли недостающую треть Вселенной
Японцы нашли места пребывания воды в космосеЯпонцы нашли места пребывания воды в космосе
На орбите звезды нашли карликового «близнеца»: космическая аномалияНа орбите звезды нашли карликового «близнеца»: космическая аномалия
Ученые нашли более шести тысяч генов бактерий кишечника, устойчивых к антибиотикамУченые нашли более шести тысяч генов бактерий кишечника, устойчивых к антибиотикам
Англичане заявили, что нашли АтлантидуАнгличане заявили, что нашли Атлантиду
Ученые нашли способ увеличить производительность квантовых компьютеровУченые нашли способ увеличить производительность квантовых компьютеров
Ученые нашли способ "читать мысли" крысУченые нашли способ "читать мысли" крыс
В Китае приказали остановить работу создателя CRISPR-детейВ Китае приказали остановить работу создателя CRISPR-детей
В глазах людей нашли смертельно опасные белки-прионыВ глазах людей нашли смертельно опасные белки-прионы
Нейробиологи нашли ранее скрытый участок в человеческом мозгеНейробиологи нашли ранее скрытый участок в человеческом мозге
Последние новости
Подгружаем последние новости