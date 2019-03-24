Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты
Пожалуй, одно из самых необыкновенных изображений Юпитера, полученных с орбиты планеты, обнародовало Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
На снимке видны многочисленные вихревые образования в атмосфере газового гиганта. В частности, во всём великолепии запечатлена самая узнаваемая черта крупнейшей планеты Солнечной системы — так называемое Большое красное пятно. Этот колоссальный шторм имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину.
На фотографии запечатлены и другие вихри: они имеют разный цвет и варьируются в масштабах. Кроме того, можно видеть причудливые волнообразные образования.
Представленное изображение сформировано на основе трёх снимков, переданных на Землю с борта межпланетной станции «Юнона» (Juno), которая в настоящее время занимается изучением газового гиганта.
Фотографирование осуществлялось 12 февраля нынешнего года во время очередного сближения «Юноны» с Юпитером. Во время съёмки станция находилась на удалении от 26 900 до 95 400 километров от верхней границы атмосферы газового гиганта.
«Юнона» была запущена в августе 2011 года, а до цели своей миссии аппарат добрался 4 июля 2016-го. Станция будет исследовать планету как минимум до июля 2021 года.
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24.03.2019 10:58