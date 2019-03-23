Microsoft показала «жёсткий диск» на основе ДНК

Компания Microsoft, совместно с исследователями Вашингтонского университета, работают над полностью автоматизированной системой, которая может преобразовывать цифровые биты в молекулы кодированной ДНК для хранения и превращать эти молекулы обратно в биты, когда это необходимо.

Microsoft DNA

Молекулы ДНК отлично подойдут для хранения данных, и в будущем это позволит существенно сократить объёмы привычных накопителей и размеры центров обработки данных.

Механизм хранения данных ДНК аналогичен тому, как ДНК в наших клетках кодирует генетическую информацию: вместо использования электронных единиц и нулей система кодирования переводит данные в пары оснований ДНК, используя химические «буквы» для аденина, цитозина, гуанина. и тимин (A, C, G, T). Слово «HELLO», например, может быть закодировано в химической строке TCAACATGATGAGTA. Этот метод резко увеличивает плотность хранения данных. Теоретически вы можете хранить эксабайт данных (миллиард миллиардов байт) в кубическом дюйме ДНК.

Также данный метод очень надежен. При правильных условиях, ДНК может существовать гораздо дольше, чем современные технологии архивного хранения, которые разрушаются в течение десятилетий. Некоторым ДНК удалось сохраниться в далеких от идеальных условиях хранения в течение десятков тысяч лет, например, в бивнях мамонта и костях ранних людей.

На данный момент исследователи работают над снижением стоимости оборудования для автоматизированной записи информации в ДНК. Согласно предыдущей информации, создание системы хранения информации на основе ДНК завершится уже к концу текущего десятилетия.


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