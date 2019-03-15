Новый космический телескоп для изучения экзопланет запустят осенью

Строительство космического телескопа CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) было завершено весной 2018 года. На данный момент аппарат подготавливают к работе, и недавно, как передает space.com, телескоп прошел важную проверку, подтвердившую его готовность к запуску. Если все пойдет по плану, CHEOPS будет запущен на орбиту осенью текущего года с космодрома в Куру, Французская Гвиана, при поморщи ракеты-носителя «Союз»; окно для запуска — с 15 октября по 14 ноября.

Новый космический телескоп для изучения экзопланет запустят осенью

Corvaja/ESA

CHEOPS будет изучать звезды, у которых, как уже известно, находятся планеты. Телескоп будет наблюдать за прохождениями данных экзопланет перед родительскими звездами, отслеживая изменения в яркости последних (то есть будет использовать метод транзитной фотометрии). Как ожидается, время работы аппарата составит как минимум 3,5 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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