31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи

31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи

Сегодня, 14 марта, математики отмечают день числа Пи — неофициальный праздник, который в 1987 году предложил физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. В честь этого события компания Google объявила об установлении нового рекорда точности вычисления названной математической константы.

Напомним, что Пи — отношению длины окружности к её диаметру. Это иррациональное число, десятичное представление которого никогда не заканчивается и не является периодическим.

Как сообщается, новый рекорд точности числа Пи установила сотрудница Google Эмма Харуко Ивао (Emma Haruka Iwao) с коллегами. Длина вычисленной последовательности составила 31 415 926 535 897 знаков. Это примерно на 9 трлн знаков больше предыдущего рекорда.

31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи

Отмечается, что исследователи использовали облачные ресурсы, а сами расчёты заняли 121 день. Основная проблема заключается в том, что для выполнения задачи требуются колоссальные объёмы памяти.

К тому же, чем дольше производится очередной шаг вычислений, тем выше вероятность возникновения какого-либо сбоя, который может свести все результаты на нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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