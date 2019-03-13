Первым человеком на Марсе может стать женщина, - директор NASA

Первым человеком на Марсе и при следующей высадке на Луну, скорее всего, будет женщина. Об этом директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн заявил в радиоинтервью.

Так, по словам Брайденстайна, женщины сыграют главную роль в будущем освоении космоса, пишет Naked Science.

Директор NASA также рассказал, что на 29 марта запланирован первый в истории выход женской команды в открытый космос с борта МКС. Брайденстайн также отметил, что NASA стремится к тому, чтобы иметь широкие и разнообразные ряды талантливых космонавтов.

Кроме того, директор NASA подчеркнул, что миссия на Луну готовится достаточно тщательно и основательно, чтобы не просто посетить спутник единожды, но остаться там и наращивать человеческое присутствие.

"При следующей миссии на Луну мы не собираемся оставлять флаги и следы и не возвращаться в течение еще 50 лет. На этот раз мы собираемся остаться там, а значит, нам нужны коммерческие, международные партнеры. Нам нужны ракеты, которые можно было бы использовать многократно, как и любой элемент, необходимый для создания необходимой инфраструктуры", - заявил Брайденстайн.

Бывший главный научный сотрудник ведомства Эллен Стофан в интервью на подкасте Vox заявила, что высадка людей на Красную планету могла бы состояться в ближайшие пять лет.

По ее словам, несмотря на то, что нынешняя цель NASA - отправить людей на Марс в 2030-х, - агентство может достичь этого результата гораздо раньше. По мнению Стофан, специалисты могли бы сделать это в течение ближайших пяти лет, если бы постарались. Ученый отметила, что быстрые сроки могут стать возможными, если США "потратят деньги" на это мероприятие.

Напомним, 8 марта NASA объявило состав первой в истории женской космической миссии.