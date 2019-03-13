Раскрыта история необычного побега из нашей галактики

Сегодня таких звезд известно два десятка. Считается, что причиной, «вышвырнувшей» их из привычного окружения, стала гравитация сверхмассивной черной дыра, находящейся в центре нашей галактики. Но, как выясняется, это не всегда так.

Предметом интереса астрономов в этот раз стала звезда LAMOST-HVS1 — голубой гигант, найденный в созвездии Рака четыре года назад. Масса звезды превышает солнечную в восемь раз, а скорость движения составляет 568 км/с.

Проанализировав движение звезды при помощи орбитального телескопа Gaia, команда астрономов из университетов Мичигана и Чикаго обнаружила, что событие, приведшее к ускорению звезды, произошло 33 миллиона лет назад. Но самым неожиданным стало исходное положение «беглянки» — один из малых спиральных рукавов Млечного Пути, довольно далеко от его центра. Это означает, что причины, вызвавшие ускорение в данном случае не связаны с центральной черной дырой.

Ученые полагают, что такими причинами могло быть взаимодействие LAMOST-HVS1 с черной дырой промежуточной массы (100 масс Солнца), очень массивной звездой (? 100 масс Солнца) или несколькими обычными массивными звездами (? 30). Скорость движения звезды по?видимому исключает из перечня возможных причин взрыв сверхновой, входившей в двойную звездную систему с LAMOST-HVS1. Для такого сценария скорость явно велика.

«Это открытие радикально меняет наши представления о том, как возникают подобные звезды. То, что ее траектория движения начинается внутри диска Млечного Пути, а не в его ядре, говорит о том, что условия, необходимые для разгона и «катапультирования» подобных светил, присутствуют не только в окрестностях сверхмассивных черных дыр», — рассказывает Моника Валлури (Monica Valluri) из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США).

Наиболее интересная из возможных причин — черная дыра промежуточной массы. Астрономы ищут такие объекты не первый год, но пока не преуспели в этих поисках. Возможно убегающая звезда окажется ключом к решению этой загадки.

Ознакомиться с подробностями можно в препринте статьи, опубликованном на arXiv.org. Статья опубликована в Astrophysical Journal.



