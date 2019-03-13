Американцы испытали сверхкомпактную авиабомбу

Разработка сверхкомпактных боеприпасов ведётся американцами в целях вооружения небольших беспилотных летательных аппаратов или самолётов, не приспособленных для перевозки авиабомб. Несмотря на габариты, такие боеприпасы должны обладать относительно высокими поражающими свойствами. Разработка корректируемой авиабомбы GBU-69/B ведётся с 2016 года — при сбросе с летательного аппарата она способна планировать на расстояние до 37 километров.

Бомба длиной всего 1,06 метра и диаметром 11,4 сантиметра оснащена раскладными крыльями размахом 71 сантиметр. Масса GBU-69/B SGM составляет всего 27 килограммов, 16 из которых приходится на боевую часть. Авиабомба оснащена системой связи theX-Net, разработанной американской компанией Raytheon. Она представляет собой программно определяемую радиостанцию, способную принимать и отправлять данные целеуказания.

Система связи поддерживает динамическую смену частоты, позволяя увеличить эффективность передачи данных в условиях радиопомех. В ходе испытаний, которые признаны успешными, военные проверили работу системы обмена данными с авиабомбой, которая позволяет задавать ей новые цели в ходе полёта. Испытания GBU-69/B SGM проводились на самолётах AC-130, а до конца года боеприпас планируется испытать сбросом с беспилотника.



