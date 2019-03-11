Найден карликовый родственник игуанодона

Животное обитало в тех краях 125 миллионов лет назад, питалось растительностью и ходило на задних лапах. Последняя черта кажется странной, если учитывать, какие именно останки были найдены, но в действительности здесь все установлено правильно — у нового динозавра были близкие родственники, обитавшие там же и примерно тогда же. Установить родство по зубам оказалось возможным, а от родственников сохранилось больше костей.

Как сообщается в Journal of Paleontology, новый динозавр назван Galleonosaurus dorisae в честь галеона, перевернутый корпус которого напоминает его верхняя челюсть и австралийского палеонтолога Дорис Сигетс-Вилльерс.

Галеонозавр вероятно был типичным представителем орнитопод — группы птицетазовых растительноядных рептилий. Более крупных представителей той же группы — игуанодона и утконосого динозавра — знают все, кто когда-либо интересовался палеонтологией.

125 миллионов лет назад эта местность была зоной рифтовых разломов, потихоньку отделяющих друг от друга части Гондваны — Австралию, Антарктиду и Южную Америку. Неудивительно, что жившие тогда орнитоподы, останки которых обнаруживаются по обе стороны Тихого океана, явно приходятся друг другу родственниками.

Галеонозавр — уже пятый вид маленьких орнитопод из Виктории. Его близкий родственник Diluvicursor pickeringi жил в той местности 12 миллионами лет позже, а менее близкий Qantassaurus intrepidus — практически одновременно. Их находка подтверждает, что в те времена разнообразие этих мелких динозавров было необычайно высоким в древней рифтовой долине, которая когда-то расширявшейся между разъезжающими Австралией и Антарктидой. Маленькие орнитоподы, кажется, процветали в обширных лесных поймах долины.



