Годичные кольца деревьев позволят заглянуть в прошлое и будущее
Спутниковые снимки, замеры углекислого газа и компьютерные модели помогают понять, как в мире меняется климат и углеродная динамика.
Но эта технология не показывает долгосрочных изменений, потому что в прошлое заглядывает лишь на 30 лет.
Новое исследование показало, что новый метод анализа древесных колец позволяет узнать больше.
Результаты опубликованы в издании Nature Communications.
Долгожители растительного мира
Некоторые деревья живут так долго, что позволяют заглянуть на несколько десятилетий, а то и на сотню-другую лет назад, чтобы понять, как менялся климат в лесных массивах.
Чтобы подтвердить догадки, ученые обратили внимание на два распространенных вида деревьев — тюльпановое дерево (Liriodendron tulipifera) и дуб красный (Quercus rubra).
Анализируя молекулы кислорода и углерода, хранящиеся в кольцах, ученые сравнили данные деревьев со спутниковыми. Корреляция была очевидной.
Кроме того кольца выявили связь крупнейших изменений в ежегодном лесном приросте с влажностью, независимо от климата.
— Наш метод показал, что для климатического исследования хватит пяти деревьев, заявила доцент Лайа Эндрю Хейлис из Колумбийского университета. — Стабильные изотопы в древесных кольцах отслеживают изменения влажности с крайне высокой чувствительностью.
Ученые отметили, что на основе большей выборки деревьев смогут провести куда более масштабное исследование.
— Мы выяснили, что чем больше деревьев задействовано в исследовании, тем более эффективная и полная модель климатического исследования у нас есть, заключил соавтор исследования из Гарварда Нил Педерсон. — Подозреваю, что этот как раз тот случай, когда мы используем одну и ту же модель для оценки и климатического прошлого, и будущего.
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