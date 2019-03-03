Годичные кольца деревьев позволят заглянуть в прошлое и будущее

Спутниковые снимки, замеры углекислого газа и компьютерные модели помогают понять, как в мире меняется климат и углеродная динамика.

Но эта технология не показывает долгосрочных изменений, потому что в прошлое заглядывает лишь на 30 лет.

Новое исследование показало, что новый метод анализа древесных колец позволяет узнать больше.

Результаты опубликованы в издании Nature Communications.

Долгожители растительного мира

Некоторые деревья живут так долго, что позволяют заглянуть на несколько десятилетий, а то и на сотню-другую лет назад, чтобы понять, как менялся климат в лесных массивах.

Чтобы подтвердить догадки, ученые обратили внимание на два распространенных вида деревьев — тюльпановое дерево (Liriodendron tulipifera) и дуб красный (Quercus rubra).

Анализируя молекулы кислорода и углерода, хранящиеся в кольцах, ученые сравнили данные деревьев со спутниковыми. Корреляция была очевидной.

Кроме того кольца выявили связь крупнейших изменений в ежегодном лесном приросте с влажностью, независимо от климата.

— Наш метод показал, что для климатического исследования хватит пяти деревьев, заявила доцент Лайа Эндрю Хейлис из Колумбийского университета. — Стабильные изотопы в древесных кольцах отслеживают изменения влажности с крайне высокой чувствительностью.

Ученые отметили, что на основе большей выборки деревьев смогут провести куда более масштабное исследование.