В Украине планируют создать первый плавучий космодром
Площадку для запуска ракет решено создать в Херсонской области.
Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А. М. Макарова" (Днепр) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.
Об этом сообщил генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт, передает Укринформ.
"У Украины нет собственного космодрома, хотя сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области", - сказал Войт.
Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода "Паллада", на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Там готовы к сотрудничеству и партнерству.
В апреле 2017 года "Южмаш" подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.02.2019 06:24