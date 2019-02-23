Найден новый претендент на звание самого далекого объекта Солнечной системы

В конце прошлого года группа ученых во главе с Скоттом Шеппардом (Scott Sheppard) из Института Карнеги нашла объект, который можно было считать самым далеким из известных в нашей Солнечной системе. Он получил название 2018 VG18 (ему дали прозвище FarOut (что может означать и «далеко», и «круто»)). Теперь же специалистам из Института Карнеги обнаружили объект, который стал новым претендентом на звание рекордно далекого.

Molar Candanosa / Carnegie Institution for Science

2018 VG18 ученые обнаружили в ноябре при помощи телескопа Subaru на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Как выяснилось, расстояние до объекта от Солнца составляет около 120 астрономических единиц (он стал в принципе первым объектом Солнечной системы, увиденным за пределом в 100 а.е.).

Теперь же Шеппард, как передает Science, объявил о том, что смог обнаружить еще более далекий объект. Он получил прозвище FarFarOut («дальше» и «круче»); официального названия пока нет. Как предполагается, данный объект находится в 140 а.е. от Солнца и теперь, по-видимому, является самым далеким объектом Солнечной системы из известных науке. Впрочем, существование FarFarOut еще нуждается в подтверждении.

Группа Шеппарда занята поиском самых далеких объектов нашей Солнечной системы, в том числе предполагаемой девятой планеты — Планеты X.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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