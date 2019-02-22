SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник

В случае успешной посадки, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

?SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник
Запуск Falcon 9 (архивное фото)
Фото: стоп-кадр

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный космический аппарат Beresheet израильской компании SpaceIL.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02:45 по среднеевропейскому времени с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля. Кроме израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении SpaceX в Twitter.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3

— SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

Beresheet Launched successfully! ??
We received the first sign of life & data from #Beresheet & the #spacecraft deployed its landing legs as expected. ? #israeltothemoon @ILAerospaceIAI @ILSpaceAgency pic.twitter.com/Lmc9LhGaoo

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) February 22, 2019

В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Напомним, в декабре SpaceX запустила ракету-носитель со спутником GPS.


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