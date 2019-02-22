SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник
В случае успешной посадки, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.
Запуск Falcon 9 (архивное фото)
Фото: стоп-кадр
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный космический аппарат Beresheet израильской компании SpaceIL.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02:45 по среднеевропейскому времени с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля. Кроме израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.
Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении SpaceX в Twitter.
Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3
Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.
В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.
Напомним, в декабре SpaceX запустила ракету-носитель со спутником GPS.
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