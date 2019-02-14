Microsoft и Папская академия учредили премию по этике в области искусственного интеллекта

Понтифик провел встречу с президентом корпорации Брэдом Смитом.

?Microsoft и Папская академия учредили премию по этике в области искусственного интеллекта
Фото: vaticannews.va

Папа Римский Франциск провел аудиенцию с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом, которого сопровождал президент Папской академии "За жизнь" архиепископ Винченцо Палья.

Об этом сообщают Новости Ватикана.

"Во время аудиенции шла речь об искусственном интеллекте для служения общему благу и об инициативах, призванных преодолеть "цифровое неравенство", которые до сих пор существует на планете", - говорится в сообщении.

Святейшему Отцу сообщили о том, что Microsoft вместе с Папской Академией "За жизнь" учреждает международную премию по этике в области искусственного интеллекта.

Отмечается, что Папская академия намерена посвятить искусственном интеллекту пленарную встречу, запланированную на 2020 год. Темой ассамблеи, которая состоится в конце февраля, будет "Робоетика: лица, машины, здоровье".


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