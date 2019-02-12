Представлен самый большой 3D-печатный ракетный двигатель

Представлен самый большой 3D-печатный ракетный двигатель

Британский стартап Orbex показал прототип ракеты Orbex Prime, вторая ступень которой оснащена новым двигателем, напечатанным на 3D-принтере. Как указывается, двигатель должен работать на биопропане (пропане, полученном экологичным способом) и является самым большим в мире 3D-печатным ракетным двигателем. Отмечается, что 3D-печать позволила избежать недостатков, связанных со сварными швами.

Orbex

Сама ракета выполнена из композитного материала, включающего углеродное волокно и алюминий, и, согласно Orbex, будет легче и эффективней других аппаратов своего класса. Как говорит компания, впервые Orbex Prime будет запущена в 2021 году, с шотландского космодрома. При этом Orbex заключила соглашение со швейцарской компанией Astrocast SA, согласно которому в 2023 году должна будет запустить 10 наноспутников для глобальной IoT-сети.

Представлен самый большой 3D-печатный ракетный двигатель

Orbex


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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