Представлен самый большой 3D-печатный ракетный двигатель

Британский стартап Orbex показал прототип ракеты Orbex Prime, вторая ступень которой оснащена новым двигателем, напечатанным на 3D-принтере. Как указывается, двигатель должен работать на биопропане (пропане, полученном экологичным способом) и является самым большим в мире 3D-печатным ракетным двигателем. Отмечается, что 3D-печать позволила избежать недостатков, связанных со сварными швами.

Orbex

Сама ракета выполнена из композитного материала, включающего углеродное волокно и алюминий, и, согласно Orbex, будет легче и эффективней других аппаратов своего класса. Как говорит компания, впервые Orbex Prime будет запущена в 2021 году, с шотландского космодрома. При этом Orbex заключила соглашение со швейцарской компанией Astrocast SA, согласно которому в 2023 году должна будет запустить 10 наноспутников для глобальной IoT-сети.

Orbex



