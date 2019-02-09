NEC научила ИИ опознавать человека, даже если он скрывается или отворачивается

В деле автоматического распознавания персоны наметился прогресс. Компания NEC разработала технологию машинного обучения, которая способна с 90 % точностью идентифицировать личность по неполным изображениям. Уточним, для идентификации не обязательно иметь снимок лица или части лица субъекта. Для новой системы распознавания NEC достаточно даже частичного изображения персоны со спины или под углом. Это тем более важно, что в реальных условиях камеры слежения вряд ли могут получить полное изображение человека. Этому всегда что-то будет мешать, включая других людей.

Технология NEC по опознанию людей создаётся в рамках фирменной программы компании «Безопасный город». Она является продолжением созданной ранее технологии идентификации по распознаванию лиц. Улучшенная технология идентификации поможет искать потерявшихся детей или следить за посетителями в многолюдных производственных, торговых или в других учреждениях.

Модель обучения с элементами искусственного интеллекта изучает одежду, форму тела и другие характерные признаки, по которым можно идентифицировать искомую личность. Персона может скрывать лицо или отворачиваться от камер, но полностью скрыть от них своё тело не сможет. Полученных фрагментов, уверяют в NEC, достаточно для почти гарантированной идентификации личности.



