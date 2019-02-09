Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. Но попозже

Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. Но попозже

Дело во взаимодействии М31, чаще называемой Туманностью Андромеды, с еще одной крупной галактикой — М33, она же Галактика Треугольника, видимая в одноименном созвездии. Она находится примерно в 3.5 миллионах световых лет от Земли, это самый дальний объект, видимый невооруженным глазом.

M31 значительно больше Млечного Пути и столкновение этих галактик через несколько миллиардов лет видимо приведет к исчезновению нашей, остатки которой будут поглощены соседкой. Это крайне печально, но в этой безысходности есть луч надежды.

M31 и M33 находятся недалеко друг от друга — по космическим меркам, разумеется. Две галактики должны гравитационно воздействовать уже сейчас. Для астрономов, до последнего времени, было не очевидно, является ли их сегодняшнее расположение прелюдией будущего столкновения или галактики уже сближались в прошлом, а теперь расходятся.

Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. Но попозже

Вероятные траектории M31 и M33

Группа американских астрономов попыталась определить реальные траектории двух галактик относительно друг друга и нас. В работе использовались данные европейского орбитального телескопа Gaia, при помощи которого был замерен параллакс ряда наиболее ярких объектов обеих галактик. По ним было вычислено местоположение центров масс галактик и их движение относительно друг друга. Полученные результаты в целом соответствуют данным, добытым ранее с меньшей точностью телескопом «Хаббл».

Выяснилось, что M31 и M33 медленно сближаются и тянут друг друга навстречу. Для нас сейчас это событие, скорее всего, незаметно, но оно приведет к изменению траектории Туманности Андромеды, в результате чего мы соприкоснемся с ней на 500?600 миллионов лет позднее — через 4.5 миллиарда лет. Для сравнения, 600 миллионов лет назад на Земле еще не было ни людей, ни даже динозавров, а самыми высокоразвитыми многоклеточными животными были, вероятнее всего, кольчатые черви.

Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в The Astrophysical Journal. 


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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