Доказано, что диск нашей галактики искривлен по краям

Астрономы не перестают удивляться Млечному Пути — нашей родной галактике. Стоило всем привыкнуть к тому, что галактическая спираль по форме похожа на огромный «блин», как новое исследование показало, что этот импровизированный диск сильно искривлен по краям.

Ученые часто сравнивают Млечный Путь с ближайшим космическим «соседом» — галактикой Андромеды. Они в самом деле схожи — обе имеют спиральную структуру, достаточно велики и образовались примерно в одно и то же время. Поскольку мы живем внутри галактики, то не можем видеть его истинную форму — это сродни тому, как плывущий в лодке человек не видит всех очертаний берегов океана. Но, учитывая накопленные сведения о галактиках в целом, до сих пор астрономы считали, что Млечный Путь похож на Андромеду с ее красивыми, ровными рукавами спирали.

Однако недавно астрофизики обнаружили аномалию: чем дальше от центра галактики, тем сильнее искривляется диск Млечного Пути. Его плоскость больше похожа не на прямую линию, а на удлиненную букву S. Это открытие было сделано благодаря особым звездам — цефеидам. Они невероятно яркие и пульсируют с определенной частотой, которую ученые используют для измерений и, таким образом, рассчитывают расстояние от Земли до звезд с высокой точностью. Чтобы оптические помехи (такие как облака пыли и газа) не искажали результат, они использовали инфракрасные сканеры и выстроили трехмерную карту галактики.

По сути, нет ничего необычного в том, что края спиральной галактики искривлены тем или иным образом — этому способствует газообразный атомарный водород, выделяющийся за пределы звездных дисков. Но вот что действительно делает изгиб интересным, так это тот факт, что в него также входят звезды, в том числе и молодые. Галактический диск оказался как-бы скручен по периметру — возможно, это результат того, что массивный внутренний диск Млечного Пути провоцирует вращение внешнего, но из-за разницы скоростей внешний отстает — так и возникает искривление.



