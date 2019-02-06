Доказано, что диск нашей галактики искривлен по краям

Доказано, что диск нашей галактики искривлен по краям

Астрономы не перестают удивляться Млечному Пути — нашей родной галактике. Стоило всем привыкнуть к тому, что галактическая спираль по форме похожа на огромный «блин», как новое исследование показало, что этот импровизированный диск сильно искривлен по краям.

Ученые часто сравнивают Млечный Путь с ближайшим космическим «соседом» — галактикой Андромеды. Они в самом деле схожи — обе имеют спиральную структуру, достаточно велики и образовались примерно в одно и то же время. Поскольку мы живем внутри галактики, то не можем видеть его истинную форму — это сродни тому, как плывущий в лодке человек не видит всех очертаний берегов океана. Но, учитывая накопленные сведения о галактиках в целом, до сих пор астрономы считали, что Млечный Путь похож на Андромеду с ее красивыми, ровными рукавами спирали.

Однако недавно астрофизики обнаружили аномалию: чем дальше от центра галактики, тем сильнее искривляется диск Млечного Пути. Его плоскость больше похожа не на прямую линию, а на удлиненную букву S. Это открытие было сделано благодаря особым звездам — цефеидам. Они невероятно яркие и пульсируют с определенной частотой, которую ученые используют для измерений и, таким образом, рассчитывают расстояние от Земли до звезд с высокой точностью. Чтобы оптические помехи (такие как облака пыли и газа) не искажали результат, они использовали инфракрасные сканеры и выстроили трехмерную карту галактики.

По сути, нет ничего необычного в том, что края спиральной галактики искривлены тем или иным образом — этому способствует газообразный атомарный водород, выделяющийся за пределы звездных дисков. Но вот что действительно делает изгиб интересным, так это тот факт, что в него также входят звезды, в том числе и молодые. Галактический диск оказался как-бы скручен по периметру — возможно, это результат того, что массивный внутренний диск Млечного Пути провоцирует вращение внешнего, но из-за разницы скоростей внешний отстает — так и возникает искривление.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИВо Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИ
Фото дня: селфи марсохода Curiosity на хребте Vera Rubin RidgeФото дня: селфи марсохода Curiosity на хребте Vera Rubin Ridge
Китайский луноход проснулся после морозной ночиКитайский луноход проснулся после морозной ночи
Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на видуНайдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду
Новый метод 3D-печати изготавливает модель целиком, а не послойноНовый метод 3D-печати изготавливает модель целиком, а не послойно
Блок рекламы


Похожие новости
Fujitsu General создала нашейный кондиционер с жидкостным охлаждениемFujitsu General создала нашейный кондиционер с жидкостным охлаждением
Подтверждена черная дыра в центре нашей ГалактикиПодтверждена черная дыра в центре нашей Галактики
Ученые зафиксировали смерть ближайшей галактикиУченые зафиксировали смерть ближайшей галактики
Возле Млечного Пути обнаружены прилетевшие из другой галактики звездыВозле Млечного Пути обнаружены прилетевшие из другой галактики звезды
Возобновлена дискуссия о происхождении марсианских лунВозобновлена дискуссия о происхождении марсианских лун
Размножение в космосе возможно: доказано японцамиРазмножение в космосе возможно: доказано японцами
В протопланетном диске впервые обнаружили кислотуВ протопланетном диске впервые обнаружили кислоту
В прошлом галактики Андромеды обнаружили следы древней катастрофыВ прошлом галактики Андромеды обнаружили следы древней катастрофы
Доказана возможность уплотнить запись на жёстких дисках до размеров одного атомаДоказана возможность уплотнить запись на жёстких дисках до размеров одного атома
Астрономы показали, как выглядит "сердце" галактикиАстрономы показали, как выглядит "сердце" галактики
Последние новости
Подгружаем последние новости