В NASA показали вращение гигантского шторма на Юпитере

В NASA показали вращение гигантского шторма на Юпитере

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало анимированное изображение гигантского вихря в атмосфере Юпитера.

Шторм носит имя Oval BA. Он расположен вблизи Большого красного пятна — самого масштабного атмосферного вихря в Солнечной системе.

Размер Oval BA составляет приблизительно 8000 километров в поперечнике. Атмосферные образования внутри этого шторма вращаются против часовой стрелки.

Вихрь Oval BA сформировался в 2000 году в результате слияния трёх штормовых зон меньших размеров. Таким образом, этот гигантский шторм существует уже практически два десятилетия.

В NASA показали вращение гигантского шторма на Юпитере

Анимация сформирована на основе снимков, переданных на Землю автоматической станцией «Юнона» (Juno). Фотографирование осуществлялось 21 декабря прошлого года.

Напомним, что аппарат «Юнона» был запущен в августе 2011 года, а 4 июля 2016-го он успешно вышел на орбиту Юпитера. Исследовательскую программу станции изначально планировалось завершить летом прошлого года. Но впоследствии в NASA приняли решение продлить миссию до июля 2021 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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