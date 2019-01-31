Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИ
Официального подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.
Из-за неполадки на роSSийской ракете отложен запуск спутников для проекта OneWeb, который должен обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на всей территории планеты, запланированный на 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Запуск должна была осуществить роSSийская ракета-носитель "Союз". Но на днях стало известно, что в разгонном блоке "Фрегат" нашли дефект - трещину в трубопроводе подачи гелия в топливные баки.
По данным роSSийских информагентств, дефект мог появиться во время транспортировки блока. СМИ сообщают, что из-за повреждения "Фрегат" могут вернуть в РоSSию. Подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.
Всего в рамках американского проекта OneWeb планируется вывести на орбиту Земли 900 спутников связи. Против проекта выступает ФСБ РоSSии. Там считают, что он представляет угрозу национальной безопасности страны и что спутники можно использовать для разведки.
Напомним, в прошлом году на МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке роSSийского корабля.
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Наука и техника
31.01.2019 12:58