Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИ

Официального подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.

Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИ
Спутник (архивное фото)
Фото: http://astroinformer.com

Из-за неполадки на роSSийской ракете отложен запуск спутников для проекта OneWeb, который должен обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на всей территории планеты, запланированный на 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Запуск должна была осуществить роSSийская ракета-носитель "Союз". Но на днях стало известно, что в разгонном блоке "Фрегат" нашли дефект - трещину в трубопроводе подачи гелия в топливные баки.

По данным роSSийских информагентств, дефект мог появиться во время транспортировки блока. СМИ сообщают, что из-за повреждения "Фрегат" могут вернуть в РоSSию. Подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.

Всего в рамках американского проекта OneWeb планируется вывести на орбиту Земли 900 спутников связи. Против проекта выступает ФСБ РоSSии. Там считают, что он представляет угрозу национальной безопасности страны и что спутники можно использовать для разведки.

Напомним, в прошлом году на МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке роSSийского корабля.


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