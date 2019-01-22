Власти Китая признали незаконным редактирование ДНК человека

"Использование технологии, которая позволяет удалить или подправить нужный ген, является рискованным, неоправданным".

Власти Китая признали незаконным редактирование ДНК человека
Китай признал незаконным редактирование ДНК человека
Фото: directpress.ru

Власти Китая признали незаконным проведённый в стране эксперимент по редактированию ДНК еще нерожденных детей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на государственное агентство КНР "Синьхуа".

Согласно предварительным результатам расследования эксперимента, объявивший о рождении первых в мире детей с редактированным геномом учёный Хэ Цзянькуй подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы. Отмечается, что он сделал это для "личной славы и доходов".

26 ноября Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Китайские власти подтвердили существование близнецов и еще одну беременность участницы исследования.

Ученый и люди, с которыми он сотрудничал, будут привлечены к ответственности. Какие именно обвинения им планируют предъявить, не уточняется.

В ноябре национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. О расследовании также сообщил экспертный совет по медицинской этике города Шэньчжэня, в университете которого работает учёный. По словам членов совета, они ничего не знали об эксперименте.

Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованноым, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.

В Китае, в отличие от многих других стран, прямого запрета на работу с генами эмбрионов нет. Однако, действующие в стране этические нормы для учёных запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.

Напомним, в ноябре 2016 года китайские ученые впервые в мире провели эксперимент по редактированию генома взрослого человека с помощью технологии CRISPR/Cas9.


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