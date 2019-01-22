Власти Китая признали незаконным редактирование ДНК человека

Власти Китая признали незаконным проведённый в стране эксперимент по редактированию ДНК еще нерожденных детей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на государственное агентство КНР "Синьхуа".

Согласно предварительным результатам расследования эксперимента, объявивший о рождении первых в мире детей с редактированным геномом учёный Хэ Цзянькуй подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы. Отмечается, что он сделал это для "личной славы и доходов".

26 ноября Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Китайские власти подтвердили существование близнецов и еще одну беременность участницы исследования.

Ученый и люди, с которыми он сотрудничал, будут привлечены к ответственности. Какие именно обвинения им планируют предъявить, не уточняется.

В ноябре национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. О расследовании также сообщил экспертный совет по медицинской этике города Шэньчжэня, в университете которого работает учёный. По словам членов совета, они ничего не знали об эксперименте.

Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованноым, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.

В Китае, в отличие от многих других стран, прямого запрета на работу с генами эмбрионов нет. Однако, действующие в стране этические нормы для учёных запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.

Напомним, в ноябре 2016 года китайские ученые впервые в мире провели эксперимент по редактированию генома взрослого человека с помощью технологии CRISPR/Cas9.