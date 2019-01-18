Очередной сбой на борту «Хаббла» устранён: основная камера снова в строю

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявило о восстановлении работоспособности главного инструмента орбитального телескопа «Хаббл» — камеры Wide Field Camera 3 (WFC-3).

Напомним, что о сбое в работе WFC-3 стало известно в начале текущего года. 8 января произошло автоматическое отключение камеры по причине того, что электроника зафиксировала аномальные уровни напряжений.

Последующий анализ показал, что проблема связана с телеметрическими ошибками, а не с подсистемами питания. С целью устранения проблемы специалисты отдали команды на сброс телеметрических контроллеров.

После выполнения необходимых процедур все показания пришли в норму, и 17 января камера Wide Field Camera 3 возобновила наблюдения космического пространства.

Между тем эксперты заявляют, что текущее состояние бортовых систем «Хаббла» говорит о том, что эксплуатация этой космической обсерватории будет возможна как минимум до середины следующего десятилетия. Так что телескоп сможет передать на Землю ещё немало великолепных снимков объектов в отдалённых уголках Вселенной.



