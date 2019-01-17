Математики создали проблему, которую не может решить машина

Математики создали проблему, которую не может решить машина

Не все в мире познаваемо. По крайней мере, это касается искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения. На первый взгляд подобное утверждение в наш век прогресса может прозвучать как самая настоящая ересь — но, увы, дела обстоят именно так. Международная группа математиков и исследователей ИИ обнаружила, что, несмотря на кажущийся безграничным потенциал обучаемости машин, даже самые продвинутые алгоритмы связаны математическими ограничениями.

«Преимущества математики иногда строятся на том, что… говоря простым языком, не все доказуемо», пишут исследователи во главе с ученым-программистом Шаем Бен-Дэвидом из Университета Ватерлоо. Они утверждают, что и машинное обучение разделяет эту судьбу.

Как же они пришли к подобному выводу? Математические ограничения часто связывают с известным австрийским математиком Куртом Гёделем, который в 1930-х годах разработал теоремы о неполноте — два предположения, которые показывают ограничения формальной арифметики (и, как следствие, любой формальной системы, в которой применяются понятия этой арифметики: 0 и 1, сложение и умножение, а также натуральные числа). Новое исследование лишь доказало, что и машинное обучение заперто в тех же рамках.

Сейчас способности ИИ буквально ограничены недоказуемой математикой. Другими словами, искусственный интеллект не может решить проблему, алгоритм которой не предусматривает решения «верно» или «не верно». Математик Амир Йехудайов из Технион-Израильского технологического института в интервью журналу Nature признался, что для ученых это стало неожиданностью. Исследование строилось вокруг веб-сайта: алгоритм должен был показывать целевую рекламу посетителям, которые чаще всего заходят на страничку — при этом заранее было не известно, какие именно посетители будут ее посещать. Это проблема так называемой «оценки максимума» (estimating the maximum, сокр. EMX).

По мнению исследователей, корни математической проблемы могут крыться в структуре алгоритма обучения, известного как «вероятностно приблизительно корректное обучение», или PAС. Она также очень похожа на математический парадокс, называемый гипотезой континуума. Как и теоремы о полноте, эта гипотеза связана с математикой, которая не может быть доказана в рамках системы «верноне верно». Гипотетически, даже для самого совершенного алгоритма это тупик, из которого он не сможет выйти. Математики признают, что недоказуемость — это бремя, которое теперь придется нести и машинам. Лев Рейзин, не принимавший участия в исследовании, отмечает, что эти меры «возможно смогут научить ИИ смирению, даже если он и продолжить революционно изменять мир вокруг нас».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Астрономы впервые увидели рождение черной дыры или нейтронной звездыАстрономы впервые увидели рождение черной дыры или нейтронной звезды
CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизниCES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни
Квантовые точки пропишутся в MicroLED: виртуальность перестанет быть зернистойКвантовые точки пропишутся в MicroLED: виртуальность перестанет быть зернистой
Математики создали проблему, которую не может решить машинаМатематики создали проблему, которую не может решить машина
Открылся самый длинный напечатанный мостОткрылся самый длинный напечатанный мост
Блок рекламы


Похожие новости
Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рукНовое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
Самоуправляемый робот-тележка Serve поможет Postmates ускорить доставку продуктовСамоуправляемый робот-тележка Serve поможет Postmates ускорить доставку продуктов
Одна из планет системы TRAPPIST-1 может быть пригодна для жизниОдна из планет системы TRAPPIST-1 может быть пригодна для жизни
NASA может начать конкурировать со SpaceXNASA может начать конкурировать со SpaceX
Климат может меняться быстрее, чем думалиКлимат может меняться быстрее, чем думали
Виртуальная реальность не может обмануть мозг человека - ученыеВиртуальная реальность не может обмануть мозг человека - ученые
Учёные создали нанороботов, способных «просверлить» ткань глаза, не повредив еёУчёные создали нанороботов, способных «просверлить» ткань глаза, не повредив её
В Китае создали жидкого робота, вдохновленного «Терминатором 2»В Китае создали жидкого робота, вдохновленного «Терминатором 2»
NASA: Обитаемых экзопланет может быть значительно меньше, чем считалось
В Стэнфорде создали прорывную технологию очистки воздуха от СО2В Стэнфорде создали прорывную технологию очистки воздуха от СО2
Последние новости
Подгружаем последние новости