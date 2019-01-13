CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни

CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни

Компания Samsung Electronics на выставке CES 2019 представила семейство роботов Samsung Bots, призванных решать различные задачи в области здравоохранения, экологии и повседневной жизни людей.

Смарт-помощники объединяют в себе платформу искусственного интеллекта Bixby, новейшие достижения в области оборудования, программного обеспечения и пользовательского интерфейса.

Один из продемонстрированных роботов получил название Samsung Bot Retail. Его задача заключается в том, чтобы повысить удобство приобретения товаров в магазине. По сути, Samsung Bot Retail — это персональный гид по торговым залам. Робот поможет найти нужные товары, опираясь на выражение лица человека и распознавая его голос. Бот хорошо знает, где и что расположено, он способен с лёгкостью перемещаться по магазину даже при большом количестве посетителей. Робот оснащён информационным дисплеем и специальными полками для доставки товаров или, скажем, заказанных блюд.

CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни

Ещё одна новинка — Samsung Bot Care: этот робот заботится о здоровье пользователей. Он способен измерять артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и многое другое, а также может предупреждать о необходимости приёма лекарств. Кроме того, Samsung Bot Care может отслеживать и анализировать фазы сна.

CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни

Samsung Bot Air, в свою очередь, поможет улучшить качество воздуха в помещениях. Робот использует интегрированный сенсор и датчики, расположенные в различных зонах дома. Как только он видит, что где-то качество воздуха снижено, то автоматически перемещается в эту зону и приступает к очистке помещения.

CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни

Наконец, показан робот Samsung GEMS (Gait Enhancing & Motivating System) для укрепления мышц и коррекции осанки пользователя. По сути, это экзоскелет, призванный помочь пользователям, испытывающим затруднения при ходьбе, беге или при долгом нахождении на ногах. Предусмотрены версии для тренировки бёдер, коленей и голеностопа.

CES 2019: Samsung Bots — «умные» робопомощники на разные случаи жизни


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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