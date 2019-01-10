CES 2019: IBM показала первый коммерческий квантовый компьютер

На CES 2019 американская компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер IBM Q System One. 20-кубитная система объединяет в себе квантовые и классические вычислительные компоненты, необходимые для использования в исследовательских и бизнес-областях.

Дизайн IBM Q System One выглядит впечатляюще. Новинка заключена в воздухонепроницаемом кубе из стекла толщиной в 12,7 мм. Ширина сторон куба составляет 2,7 м. В центре куба находится «люстра» для квантовых вычислений.Базовая конфигурация компьютера включает систему охлаждения

Главным достоинством системы является возможность производить квантовые вычисления «под ключ». Но несмотря на то, что IBM Q позиционируется как первая полностью интегрированная универсальная система квантовых вычислений, разработанная для научного и коммерческого использования, она еще не обладает достаточной мощностью. Однако в будущем производитель обещает это исправить, обновив ПО .

Для широких масс IBM Q System One не доступен. Партнеры IBM смогут заказать систему уже в ближайшее время. Стоимость IBM Q System One пока неизвестна. Организации, сотрудничающие с IBM, получат доступ к её квантовому программному обеспечению и облачным системам квантовых вычислений.