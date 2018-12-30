Украина испытает новые образцы оружия в 2019 году
Речь идет о ПЗРК "Колибри" и противокорабельной ракете "Нептун".
В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия. Об этом сообщает в воскресенье, 30 ноября, пресс-служба правительства.
Отмечается, что, в частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри".
Также в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".
"Это оружие будет высокоточным, современным и отвечающим стандартам НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря ракета "Нептун" прошла успешные испытания в Одесской области. Ракета поразила цель на расстоянии 280 километров.
Также ранее ВСУ испытали новый украинский минометный комплекс "Барс".
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30.12.2018 05:05