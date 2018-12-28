Испытатели дронов для доставки грузов столкнулись с неожиданной проблемой
Команда проекта Wing холдинга Alphabet, в настоящее время тестирующая доставку грузов с помощью дронов в пригороде Канберры (Австралия), столкнулась с неожиданной проблемой, которую необходимо решить в целях дальнейшего продвижения этого направления.
Как пишет ресурс Wall Street Journal, на этой неделе изучавший отношение жителей пригорода в Канберре к новому способу доставки, многим не нравится шум, который производят 12 роторов и два винта беспилотника, доставляющего грузы.
Чтобы осуществить доставку, дрон зависает над землей и опускает груз во двор клиента. Испускаемый им шум многим действует на нервы. Это звучит «как взбесившаяся цепная пила», пожаловалась одна из жительниц репортёру Wall Street Journal.
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28.12.2018 03:33