Испытатели дронов для доставки грузов столкнулись с неожиданной проблемой

Команда проекта Wing холдинга Alphabet, в настоящее время тестирующая доставку грузов с помощью дронов в пригороде Канберры (Австралия), столкнулась с неожиданной проблемой, которую необходимо решить в целях дальнейшего продвижения этого направления.

Как пишет ресурс Wall Street Journal, на этой неделе изучавший отношение жителей пригорода в Канберре к новому способу доставки, многим не нравится шум, который производят 12 роторов и два винта беспилотника, доставляющего грузы.

Чтобы осуществить доставку, дрон зависает над землей и опускает груз во двор клиента. Испускаемый им шум многим действует на нервы. Это звучит «как взбесившаяся цепная пила», пожаловалась одна из жительниц репортёру Wall Street Journal.



