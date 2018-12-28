Samsung запатентовал первый дрон-трансформер

Samsung запатентовал первый дрон-трансформер

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистировало патентную заявку южнокорейской компании Samsung, которая решила вдруг выйти на рынок беспилотников. В последнее время корейцы оформили уже четыре патента на различные дроны, а пятым стал патент на беспилотник-трансформер.

Любопытно, что формально дрон будет принадлежать к линейке аксессуаров для следующего поколения смартфонов Galaxy. Квадрокоптер получит набор камер, ультразвуковые сенсоры, датчики температуры, света и ультрафиолета, гироскоп, компас и барометр.

Трансформация заключается в том, что лопасти винтов могут складываться и убираться в корпус. Причём корпус сделан из двух частей, которые могут раздвигаться, словно спичечный коробок. Управлять беспилотником можно будет не только со смартфона и планшета, но и со стиральной машинки или холодильника.

Samsung запатентовал первый дрон-трансформер


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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