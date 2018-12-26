Британские военные роботы-сапёры получили поддержку обратной тактильной связи

Экспертам по обезвреживанию взрывных устройств не придётся ставить свою жизнь под угрозу каждый раз, когда им необходимо будет выполнять свою опасную работу, если они будут заниматься ею с помощью удалённого устройства, например, робота, которым они смогут управлять издалека.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что вооружённые силы получили четыре новейших робота, которые способны выполнять операции по обезвреживанию взрывных устройств и взрывоопасных предметов. В отличие от других устройств для обезвреживания бомб, они оснащены «расширенной тактильной обратной связью», которая позволяет их операторам чувствовать через рукоятку дистанционного управления касания предметов.



