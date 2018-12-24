SpaceX запустила ракету-носитель со спутником GPS
За год компания осуществила 21 космическую миссию.
Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником системы GPS третьего поколения ВВС США. Об этом говорится на сайте компании.
Запуск должен был состояться 18 декабря. За семь минут его отложили из-за нештатных показаний датчиков первой ступени. Потом пуск отменяли еще трижды из-за непогоды на мысе Канаверал.
Это последний, 21-й пуск SpaceX в 2018 году. Компания побила рекорд, поставленный годом ранее, когда осуществила 18 космических миссий.
Спутник GPS III станет первым в орбитальной группировке из 32 аппаратов глобального позиционирования нового поколения. Они постепенно заменят устаревшие спутники, обеспечивающие сигнал GPS.
Напомним, ранее SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны.
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23.12.2018 04:04