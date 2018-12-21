Японцы нашли места пребывания воды в космосе

Японцы нашли места пребывания воды в космосе

«Акари» — космический телескоп, работавший с 2006 по 2011 год в инфракрасном диапазоне. Его основной задачей было составление высокоточной инфракрасной карты неба. Изучение астероидов Солнечной системы, в общем-то, целью миссии не было, но они периодически попадали в поле зрения.

В числе свойств воды есть способность образовывать специфический класс веществ — гидраты, в которых вода находится либо в «готовом виде» — как H2O, либо как гидроксильная группа — OH, и выделяется при нагреве. Это могут быть гидраты разных веществ, причем для их образования обычно не нужны экстремальные условия.

Гидраты поглощают электромагнитное излучение с длиной волны 2.7 микрометра, поэтому полоса поглощения на этом месте служит надежным индикатором их присутствия. К сожалению, мы не можем наблюдать ее с Земли — излучение на этой частоте полностью экранируется водяным паром, который в атмосфере есть всегда и везде. А вот поглядеть на эту картину из космоса можно.

Объектами изучения «Акари» стали 66 астероидов. Наблюдения обнаружили поглощение, которое было приписано гидратированным минералам для 17 астероидов класса С. Ученые и ранее подозревали, что такие астероиды, которые кажутся темными в оптическом диапазоне, богаты водой и органическими веществами, но нынешние наблюдения с помощью AKARI являются первыми, которые непосредственно подтверждают присутствие гидратированных минералов на этих астероидах.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Publications of the Astronomycal Society of Japan.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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